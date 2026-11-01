Undici persone denunciate per aver occupato i sottoscala di una palazzina

FUORIGROTTA – Controlli dei Carabinieri tra i quartieri di Fuorigrotta e rione Traiano. Denunciato un uomo, trovato in possesso di una somma di circa 15mila euro in contante, 6 carte di pagamento e 1 smartphone. Il materiale è stato ritenuto di provenienza illecita ed è finito sotto sequestro. Undici le persone che dovranno rispondere di violazione di sigilli. Avrebbero occupato, per viverci, alcuni sottoscala in una palazzina del rione Traiano. Un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un bisturi. Dovrà rispondere di porto ingiustificato di armi. Altra denuncia per un uomo sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo sono state identificate 164 persone e ispezionati 95 veicoli. 26 le sanzioni al codice della strada, 10 i veicoli sequestrati.