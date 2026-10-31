La chiesa di Santa Maria delle Grazie riparte dalla tensostruttura montata alla Darsena di Pozzuoli

POZZUOLI – «Dopo le ferite lasciate dal sisma del 31 luglio, dopo i giorni difficili della chiusura della nostra amata Parrocchia Santa Maria delle Grazie e le sante messe celebrate all’aperto nel cuore di Piazza della Repubblica, la nostra comunità compie un passo fondamentale.

Oggi il centro storico, anima e cuore pulsante di Pozzuoli, ritrova finalmente un luogo dignitoso, accogliente e sicuro per riunirsi nella fede e nella preghiera.» E’ quanto ha fatto sapere ieri padre Tonino Russo alla vigilia della prima messa celebrata all’interno della tensostruttura allestita nella suggestiva cornice della Darsena «Un ringraziamento di cuore a chi si è speso senza sosta per rendere possibile tutto questo e a ciascuno di voi per non aver mai fatto mancare il calore della nostra comunità, nemmeno nei momenti pià complessi. La casa della nostra fede ha un nuovo tetto, ma la vera forza siamo sempre stati noi».