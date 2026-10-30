Progetto Rete Phlegrea, partito a Pozzuoli il primo corso di formazione professionale

POZZUOLI – Dopo la fase di raccolta e selezione delle domande di partecipazione e le successive attività di orientamento, prende il via la fase operativa di Rete Phlegrea, con l’avvio del primo percorso formativo. È partito ieri il corso per Operatore Polivalente della Nautica, che ha accolto in aula i primi 12 dei 69 cittadini flegrei selezionati. Un percorso finalizzato a rafforzare le competenze professionali e favorire nuove opportunità di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. L’iniziativa punta a fare della formazione uno strumento concreto di inclusione sociale e crescita professionale, accompagnando i partecipanti nella costruzione di nuove prospettive occupazionali. «Con l’avvio di questo primo corso entriamo nella fase più concreta di un percorso che ci vede impegnati da mesi al fianco del Comune di Pozzuoli – dichiara la dottoressa Iole Testa, cofondatrice di Gesfor Formazione, storico ente formativo del territorio La formazione rappresenta da sempre il fulcro del nostro impegno professionale e contribuire a un intervento di questa portata è per noi motivo di grande soddisfazione». L’obiettivo è offrire ai partecipanti non soltanto nuove competenze, ma soprattutto strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione le opportunità del mercato del lavoro, oggi in continua evoluzione».

LA PARTNERSHIP – La dottoressa Testa sottolinea anche il valore del rapporto tra l’ente e il territorio flegreo: «Gesfor Formazione è profondamente legata a Pozzuoli e ai Campi Flegrei. La nostra sede storica è in via Cesare Augusto, a pochi passi dal porto, e abbiamo scelto di continuare a investire e a mantenere qui il centro delle nostre attività formative e professionali anche in una fase particolarmente complessa per il territorio. Crediamo che essere presenti significhi anche contribuire attivamente alla crescita della comunità, sostenendo iniziative capaci di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone». Quello appena avviato è il primo di una serie di percorsi che, nelle prossime settimane, coinvolgeranno progressivamente gli altri cittadini selezionati, ampliando le opportunità di formazione e qualificazione professionale previste dall’iniziativa. Un impegno che conferma il valore della formazione come leva per contrastare lo svantaggio occupazionale, valorizzare le competenze e favorire una partecipazione più attiva alla vita economica e sociale del territorio.