BACOLI/ Natale in anticipo, arrivano le prime luminare in villa comunale

BACOLI – Il Natale arriva in anticipo, o almeno la voglia di fare festa partirà già dalla metà di novembre quando le luci si accenderanno in villa comunale e al Parco Borbonico del Fusaro aprendo a un lungo periodo di iniziative ed eventi. Intanto in villa comunale, da qualche giorno, è iniziato il montaggio delle luminarie natalizie. Le temperature non sono quelle invernali, l’autunno è sempre più mite, ma il cambiamento climatico non cambia le abitudini. Si farà festa già dalle prime decadi di novembre con l’accensione delle luminarie in città, un momento che apre al periodo natalizio. Il momento culminante sarà il conto alla rovescia che porterà all’accensione delle luci, ma non solo in centro ma anche al Fusaro dove, come annunciate dal primo cittadino, ci sarà qualche sorpresa. Bacoli, quest’anno, spenderà la cifra record di 139, 5 mila euro per luminarie natalizie.

L’ANNUNCIO – Ad annunciare la kermesse è lo stesso sindaco Josi Della Ragione sulle sue pagine social: “Ve lo avevo detto! Sarà come vivere una favola. Ecco cosa troverete al Parco Vanvitelliano del Fusaro. Bacoli si prepara – scrive il primo cittadino – ad essere la città del Natale. Una tappa obbligata per chi vivrà le festività in provincia di Napoli, in Campania, al Sud. Accanto alle Luci d’Artista, che vi sveleremo a breve, allestiremo nel Real Sito Borbonico le video proiezioni. Il videomapping. Ogni sera, ogni notte, per tutto il periodo natalizio. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Salvatore Parascandola. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco e quanti stanno sostenendo e sosterranno questo progetto artistico che illuminerà a festa la nostra città. Perché tra la Villa Comunale e la Casina Vanvitelliana, avremo luci di Natale per una superficie complessiva di 15.000 mq. Sembrava impossibile fino a qualche anno fa. Ed invece, nell’ultimo decennio, abbiamo voltato pagina: facendo di Bacoli una gemma da visitare anche in inverno. La città delle famiglie, dei bambini. Così promuoviamo lo sviluppo del territorio e favoriamo l’economia delle botteghe, dei negozi, di alberghi, ristoranti, pizzerie e B&b”.