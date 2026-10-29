Rissa ultrà a Pozzuoli, convalidati gli arresti di tutti i minori

POZZUOLI – Il GIP del Tribunale dei minori di Napoli ha convalidato gli arresti per i tre giovani accusati di tentato omicidio nell’ambito della rissa che ha portato al grave ferimento del tifoso del Portici, Mario Spedaliere. Si tratta di tre 17enni tutti tifosi della Puteolana, residenti a Pozzuoli nel Rione Toiano. Nei loro confronti il GIP ha confermato la misura cautelare, motivo per cui restano rinchiusi nel centro di accoglienza minorile ai Colli Aminei.