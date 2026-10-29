Orgoglio flegreo al cinema: Demi Licata nel cast del film “Je so’ pazzo”

POZZUOLI – È sbarcato nelle sale cinematografiche “Je so’ pazzo”, il film diretto da Nicola Prosatore che ripercorre il percorso artistico e umano di Pino Daniele, dagli esordi fino al leggendario live tenuto il 19 settembre 1981 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un’opera intensa che vede tra i suoi interpreti un talento del nostro territorio: l’attrice puteolana Demi Licata. Demi nel film veste i panni di Rita, la madre del cantautore, regalando al pubblico una delle performance più profonde e apprezzate. Attualmente è impegnata anche in teatro, in una prestigiosa tournée nazionale de “Il sindaco del Rione Sanità” di Eduardo De Filippo, per la regia di Geppy Gleijeses, confermando una maturità artistica capace di spaziare con successo tra set e palcoscenico.

IL FILM – La pellicola di Prosatore sceglie di mettere in primo piano l’uomo prima del mito, svelandone le fragilità e le insicurezze che si muovono dietro la leggenda. In questo viaggio tra le complesse dinamiche familiari e affettive del cantautore napoletano, la prova di Demi Licata spicca per intensità e verità emotiva. «Vivere questo set è stato un viaggio intenso e straordinario – ci ha raccontato l’attrice -. Interpretare Rita, la madre di Pino, mi ha permesso di esplorare un amore viscerale e doloroso insieme: quello di una madre costretta a farsi da parte per dare un futuro migliore a suo figlio. Vivere questa esperienza sulla mia pelle, dando voce a un’anima così profonda, è stato un dono che porterò per sempre nel cuore». Un doppio traguardo – tra cinema e grande teatro – che consacra la dedizione e la crescita di un’eccellenza flegrea nel panorama nazionale.