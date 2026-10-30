Spacciava droga agli arresti domiciliari: 31enne arrestato dalla Polizia

FUORIGROTTA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto 42 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 140 grammi, oltre 9.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.