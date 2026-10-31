Bradisismo, Musumeci se la prende con la natura «A decidere non è la politica»

POZZUOLI – Musumeci se la prende con la natura. E’ questa la sintesi delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per la Protezione civile, rispondendo ai giornalisti sul decreto legge Campi Flegrei a margine dell’apertura di Port&ShippingTech, la main conference della Naples Shipping Week, in corso alla stazione Marittima di Napoli. «Tutto è imprevedibile a causa di questa maledetta calamità che ci portiamo dietro da sempre. Qui a decidere non è la politica, ma è la natura, che decide se e quando» ha detto Nello Musumeci «Abbiamo previsto 100 milioni l’anno, ma sono somme suscettibili di variazioni, che possono anche aumentare a seconda delle esigenze – ha spiegato il ministro -. Tutto quello che facciamo, lo facciamo in un contesto suscettibile di cambiamenti da un giorno all’altro».