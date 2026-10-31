«Pozzuoli ha bisogno di una sterzata»: sei forze politiche e civiche lanciano una conferenza programmatica di tre giorni

POZZUOLI – Una grande conferenza programmatica di tre giorni, aperta alla partecipazione dell’intera città, per affrontare le principali criticità di Pozzuoli e costruire una prospettiva di sviluppo per i prossimi decenni. È l’iniziativa annunciata da sei realtà politiche e civiche del territorio, Più Europa Pozzuoli, Insieme, Spazio Flegreo, Pozzuoli Decide, Civica in Movimento e MIC, firmatarie di un documento politico dal titolo emblematico: “Pozzuoli ha bisogno di una sterzata”. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di rimettere al centro del dibattito pubblico le grandi questioni che interessano il presente e il futuro della città, superando la logica della gestione delle emergenze e restituendo centralità alla programmazione, alla partecipazione e alle scelte di lungo periodo.

I TEMI – Il progetto prevede tre giornate di confronto, discutendo delle priorità individuate nel documento: il bradisismo, il commercio e Monterusciello. Tre temi distinti, ma profondamente collegati, che rappresentano alcune delle sfide più importanti per il futuro di Pozzuoli. Sul bradisismo, le sei forze politiche pongono l’accento sulla necessità di una strategia complessiva che parta dalla sicurezza delle persone e dalla conoscenza scientifica del fenomeno, passando per la verifica della vulnerabilità degli edifici, la prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione. Centrale anche la questione delle famiglie sfollate e delle conseguenze economiche e sociali della crisi bradisismica. Il secondo tema sarà quello del commercio e del rilancio dell’economia cittadina. Al centro del confronto le difficoltà delle attività commerciali, la mobilità, l’accessibilità, la sicurezza e il decoro urbano, considerati elementi fondamentali per restituire attrattività alla città e sostenere chi continua a investire sul territorio. Il terzo tema è invece Monterusciello il patrimonio, con particolare attenzione alla dignità abitativa, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, alla cura degli spazi pubblici e al miglioramento dei servizi. L’obiettivo è riportare al centro delle politiche cittadine una delle aree più popolose di Pozzuoli, attraverso una prospettiva organica di rigenerazione urbana e sociale.

L’INIZIATIVA – La conferenza, tuttavia, non vuole limitarsi a una discussione sulle singole emergenze. L’ambizione dichiarata dai promotori è quella di costruire un autentico laboratorio di partecipazione, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, rappresentanti del mondo economico, realtà sociali e competenze scientifiche, per elaborare insieme una nuova idea di città. Non soltanto un’occasione di confronto, dunque, ma un percorso che punti a trasformare le proposte in impegni concreti e verificabili, individuando le responsabilità delle diverse istituzioni e le scelte che competono direttamente all’amministrazione comunale. Nel documento le sei realtà sottolineano la necessità di restituire fiducia alla comunità e di superare una visione della città schiacciata sulle difficoltà del presente. La volontà è quella di contribuire a una nuova stagione di elaborazione politica e partecipazione civica, nella quale il futuro di Pozzuoli torni a essere oggetto di una discussione ampia, pubblica e collettiva.

IL MESSAGGIO – L’appuntamento si propone così come un momento di confronto politico e programmatico di particolare rilevanza, con l’intenzione di mettere in relazione sensibilità ed esperienze diverse attorno a priorità condivise e a una prospettiva di lungo periodo. Date, sede e programma dettagliato della conferenza saranno annunciati prossimamente, insieme alle modalità attraverso le quali cittadini e realtà del territorio potranno contribuire ai lavori. Il messaggio conclusivo del documento riassume lo spirito dell’iniziativa: “Pozzuoli ha bisogno di visione, scelte e responsabilità. È da qui che vogliamo cominciare.”