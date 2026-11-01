Mario, il nuovo bollettino «Condizioni sempre critiche, si tenta la stimolazione per il risveglio»

POZZUOLI – Restano critiche le condizioni di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita da un colpo alla tempia inferto da un 19enne ultrà della Puteolana. L’ultimo bollettino – emesso ieri sera dai medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli – parla di una situazione stazionaria che però dà la possibilità di ridurre minimamente la sedazione per il coma farmacologico, in cui è stato indotto, nel tentativo di avviare un lento risveglio. «Le condizioni di Mario sono sempre critiche. I medici hanno detto di aver terminato la fase uno e ora si inizia con la fase due, che dovrebbe essere quella del risveglio attraverso una stimolazione» spiega Massimo, il padre del tifoso che da domenica scorsa sta combattendo contro la morte.

IL SOSTEGNO – «Mario ha reagito a qualcosina ma è presto ancora e aspettiamo come si evolve la cosa. – aggiunge Massimo – Voglio ringraziare la gente, le tantissime persone che mi stanno chiamando da tutta Italia e dall’Europa. Non immaginavo di ricevere così tanto affetto. A chi mi chiede come faccio ad avere questa forza rispondo che non è opera mia ma del Signore, la stessa forza che mio figlio Mario sta mettendo. Qualche infermiere mi ha detto “tuo figlio è forte, fortissimo” e questa cosa mi fa stare più sereno».