POZZUOLI/ Guidava nonostante la patente ritirata 27 anni fa: automobilista fermato dalla Polizia

POZZUOLI – Era alla guida di un’auto nonostante non avesse più la patente in quanto gli era stata ritirata nel 1999. Così è finito nei guai un automobilisti, fermato venerdì sera dalla Polizia in Piazza Capomazza a Pozzuoli durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso della serata, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale, tra Largo Palazzine e Arco Felice hanno identificato complessivamente 120 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 5 violazioni del Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.