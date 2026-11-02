BACOLI/ Auto si schianta contro il belvedere a Baia – LE FOTO

BACOLI – Un grave incidente stradale, alle prime ore di ieri, ha distrutto il muro e i paletti stradali nei pressi del belvedere al Castello di Baia. La struttura in pietra è andata completamente distrutta a seguito dell’impatto di un’auto, che secondo i primi riscontri è stata trovata distrutta. Il drammatico sinistro è stato causato, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni accorsi sul posto, per un colpo di sonno del conducente che ha fatto perdere il controllo della propria vettura mentre percorreva via Castello in direzione Bacoli. La corsa del veicolo si è arrestata drammaticamente sul muro di cinta prima che potesse crollare nel mare prospiciente. L’impatto frontale è stato devastante: prima i paletti di ferro divelti e poi il muro è stato letteralmente travolto e ridotto, in parte, a un cumulo di macerie.

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