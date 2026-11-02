Tombe distrutte e resti umani abbandonati al cimitero di Pozzuoli: consigliera del PD presenta esposto in Procura

POZZUOLI – Dopo il caso delle tombe distrutte al cimitero di Pozzuoli e i resti dei defunti abbandonati all’intemperia in nelle nicchie sventrate dalla scossa dello scorso 31 luglio, la consigliera comunale del Partito Democratico Marzia Del Vaglio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica «Anche il Prefetto ne è informato: l’esposto chiede, per competenza, anche il suo intervento. – fa sapere Del Vaglio -Ci sono cose che ci fanno arrabbiare e trovare detestabili, ma restano nel mondo della politica e del diritto al dissenso. Altre cose esulano dalla politica e offendono una comunità al punto da non poter restare limitate al post di Facebook o all’agone politico: questa è una di quelle. Le immagini che abbiamo visto chiudono un servizio pubblico essenziale, offendono la dignità dei puteolani e mortificano finanche il culto dei morti. Al punto che, questa volta, non bastano “i pensieri rivolti alla cittadinanza” e nemmeno il fango in cui qualcuno ha provato a gettare (ancora una volta) il dibattito pubblico.»

LE RESONSABILITA’ – La consigliera nell’esposto chiede di accertare le responsabilità dello scempio che ha turbato un’intera comunità «Se ci sono responsabilità, è bene che vengano accertate e che si intervenga immediatamente. – ha aggiunto – È la prima firma che metto da consigliera comunale sotto un esposto e, per il peso che accompagna questa scelta, spero sia anche l’ultima. Spero che sia un piccolo passo per ripristinare l’ordine, il rispetto, la credibilità delle istituzioni. Spero che il resto lo facciano i cittadini puteolani alle urne, il prossimo maggio. Perché l’incompetenza e la superficialità non tornino mai più in questa città.»