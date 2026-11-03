Trovate due bombe nel cancello di una scuola in via Pozzuoli

BAGNOLI – Questa mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti a via di Pozzuoli. Poco prima, personale delle pulizie aveva rinvenuto 2 ordigni artigianali nascosti nel cancello perimetrale dell’istituto tecnico nautico e professionale per industria e artigianato a due passi da piazzetta Bagnoli. Gli ordigni – sequestrati dal nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli – erano costituiti rispettivamente da 3 e 4 kobra legati tra loro con del nastro isolante. Area bonificata. L’istituto non è stato evacuato. Indagini in corso.