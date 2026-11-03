Alto impatto dei carabinieri a Pozzuoli: arrestati due pusher a Monterusciello, sei persone denunciate

POZZUOLI – Due persone arrestate, 6 denunciate, 52 sottoposte a controlli, 36 sanzioni per violazioni del codice della strada, 3 veicoli sequestrati. E’ questo il bilancio del fine settimana di controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, diretti dal Capitano Raffaele Castanò. In manette sono finiti due pusher di 19 e 20 anni di Monterusciello, trovati in possesso di hashish, cocaina, materiale per il confezionamento e la vendita. Uno è finito agli arresti domiciliari, mentre l’altro è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Nelle stesse ore i vari reparti dei carabinieri impegnati hanno denunciato una 54enne di Licola Mare, che è stata trovata in possesso di sigarette di contrabbando. Tre persone, invece, sono state denunciate per guida senza patente reiterata e ⁠due per porto d’armi, trovati con coltelli a serramanico. Infine, durante le attività su strada, sono stati controllati 28 veicoli, elevate ⁠36 sanzioni per violazione del codice della strada per un totale di oltre 28mila euro e sequestrati 3 veicoli