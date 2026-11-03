POZZUOLI/ Costone franato e pensilina distrutta: dopo due mesi nessun intervento in via Solfatara – LE FOTO

POZZUOLI – Un costone franato il mese scorso e una pensilina per gli autobus sventrata da oltre due mesi. E’ lo stato di abbandono e degrado in cui versa via Solfatara, importante strada che collega Pozzuoli con Napoli. Qui, nonostante tutti vedono, nessuno agisce. Né l’amministrazione comunale, né i consiglieri di maggioranza né quelli di opposizione finora hanno mosso un dito né speso una parola. Le due criticità sorgono a circa duecento metri di distanza l’una dall’altra. Ma, ad oggi, nulla è stato fatto. “E’ vergognoso che tutti vedono ma nessuno fa niente – spiega un residente – qui ogni giorno passano i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ma nessuno si interessa né fa niente per porre fine a tutto ciò.” Un triste biglietto da visita per una delle zone più trafficate della città e dove, spesso, transitano quei pochi turisti che arrivano a Pozzuoli.

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