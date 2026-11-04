Il comune di Pozzuoli dimentica di avvisare: scuola rimane senz’acqua

POZZUOLI – Studenti costretti ad uscire prima da scuola perché il comune di Pozzuoli non avrebbe avvisato in tempo utile l’interruzione della fornitura idrica. Succede a Monterusciello, al plesso Reginelle, dove da questa mattina non acqua. Motivo per cui, di fretta e in furia con un passaparola, i piccoli studenti delle classi elementari dovranno lasciare l’istituto prima dell’orario previsto

IL DISAGIO – Una defaillance imputabile al comune di Pozzuoli e alla sua area comunicazione che ieri sera – sempre in ritardo – ha comunicato sulla poco seguita pagina Facebook l’avviso di distacco della fornitura di acqua elencando una serie di strade tutte afferenti a Licola Borgo e Licola Mare, senza includere via Reginelle e il quartiere di Monteruscello. Leggerezza o dimenticanza che ha causato un grosso disagio alla platea scolastica costringendo i piccoli studenti a lasciare improvvisamente (e anzitempo) la scuola.