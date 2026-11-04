Occupato il liceo Virgilio di Pozzuoli

POZZUOLI – Gli studenti del Virgilio ci riprovano. Dopo l’occupazione lampo delle scorse settimane, durata appena una notte, da ieri sera l’istituto è stato nuovamente occupato. Questa volta in maniera del tutto trasparente e pacifica, a differenza della volta scorsa quando ignoti vandalizzarono l’edificio portando via 30 computer. Furti che, secondo ipotesi investigative, sarebbe da ricondurre ad esterni introdottisi nell’istituto dopo aver approfittato dello stato di agitazione.

LA PROTESTA – Da ieri, invece, c’è massima cautela da parte degli studenti, che vogliono seguire il trend degli altri istituti scolastici del territorio: occupazione e autogestione in linea con quanto fatto al Virgilio, al Pitagora e al Tassinari di Pozzuoli.