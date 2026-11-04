POZZUOLI/ Insulti e spintoni agli agenti della Polizia Municipale: arrestato uomo del clan Ferro-Beneduce

POZZUOLI – Una lunga serie di violazioni alla misura di sicurezza della libertà vigilata a cui era sottoposto hanno portato all’arresto di Giuseppe Carotenuto, 47 anni, alias “Pinuccio la ricotta”, capo piazza del clan Ferro-Beneduce di Monterusciello. Arrestato nel 2016 durante l’operazione anti camorra “Iron Men” e condannato in appello a 9 anni e 4 mesi, Carotenuto stava scontando il primo dei tre anni di libertà vigilata durante i quali è stato più volte fermato in compagnia di pregiudicati appartenenti ai clan dell’area flegrea e trovato in possesso di una telecamera installata presso la sua abitazione. Violazioni a cui si è aggiunta l’aggressione ai danni di alcuni agenti della Polizia Municipale di Posillipo. In particolare – secondo quanto ricostruito – il 47enne avrebbe spintonato e insultato gli agenti impegnati a sanzionare delle auto in sosta nei pressi dell’azienda dove da circa un anno stava lavorando. Episodi che hanno fatto scattare la richiesta di aggravamento al tribunale di Sorveglianza da parte dei poliziotti dell’ufficio prevenzione e sicurezza del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno eseguito l’ordinanza a carico di Carotenuto che successivamente è stato trasferito presso la casa lavoro di Vasto.