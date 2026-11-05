POZZUOLI/ Preside ricoverata, gli studenti le dedicano uno striscione «Siamo con lei»

POZZUOLI – «Preside siamo con lei. Vi aspettiamo». Recita così lo striscione, con tanto di cuori, esposto davanti all’ingresso del Vilfredo Pareto di Pozzuoli, che gli studenti hanno voluto dedicare alla dirigente scolastica Rosalba Morese che in questi giorni è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Un dolce pensiero per una preside che nutre di grande affetto e stima da parte degli alunni dello storico istituto tecnico-commerciale di Arco Felice che, tra l’altro, in questi giorni risulta occupato nell’ambito delle proteste giovanili che stanno interessando le scuole del territorio flegreo.