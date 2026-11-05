POZZUOLI/ Sgomberato il liceo Virgilio: occupazione terminata dopo due giorni

POZZUOLI – È terminata dopo due giorni l’occupazione del liceo Virgilio di Pozzuoli. Nella giornata di oggi gli studenti sono stati fatti uscire a seguito di un intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Il tutto si è svolto in maniera pacifica, con i giovani alunni che hanno compreso le ragioni dello sgombero lasciando i locali. Tra le ragioni che hanno spinto a mettere fine all’occupazione c’è il problema dell’alta concentrazione di anidride carbonica nei piano bassi dell’istituto di via Vecchia San Gennaro. Tenere minorenni all’interno di locali esposti a tale problematica sarebbe potenzialmente pericoloso per la salute dei presenti.