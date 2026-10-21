Incendia l’auto della ex e minaccia di bruciarle l’appartamento: 49enne arrestato a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – L’auto della ex data alle fiamme e la minaccia di incendiarle anche l’appartamento. Sono le accuse che una 38enne originaria della Romania ha mosso nei confronti di un 49enne di Pozzuoli, arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Monte di Procida. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti tutto è iniziato due settimane fa, al termine di una relazione che durava da diversi anni e che ha fatto emergere un passato di maltrattamenti mai denunciati. Una separazione accolta evidentemente male dall’uomo, a tal punto da spingerlo a cospargere di benzina l’auto della ex e a innescare l’incendio. Non solo. Avrebbe poi minacciato di entrare nella casa della sua ex (madre dei suoi due figli) e di bruciarle anche l’appartamento. Allertati dalla vittima prima che la situazione degenerasse ulteriormente, i carabinieri hanno rintracciato il 49enne in strada alla guida di un autocarro. Alla vista dei militari ha tentato di seminarli, ma è stato bloccato e arrestato in flagranza differita. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.