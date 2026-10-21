MONTE DI PROCIDA/ Rifiuti, sospesa la raccolta dell’organico per sciopero autotrasportatori

MONTE DI PROCIDA – Raccolta dell’organico sospesa a Monte di Procida a partire da oggi mercoledì 21 ottobre e fino a nuova comunicazione. È quanto disposto dal Comune a causa delle difficoltà provocate dalle proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori, che stanno compromettendo il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana. L’Amministrazione “Santolillo” ha diffuso un avviso pubblico per informare i cittadini e invitarli a non esporre l’umido fino alla ripresa delle attività. Alla base della sospensione ci sono le conseguenze della mobilitazione in corso che ha provocato blocchi alla circolazione e difficoltà nei rifornimenti di carburante. In particolare, la carenza di gasolio presso i distributori, insieme agli ostacoli alla viabilità, impedisce di garantire il normale funzionamento del servizio di raccolta.

L’AVVISO – Al momento, non è stato indicato quando le operazioni potranno tornare alla normalità. Il Comune comunicherà eventuali aggiornamenti non appena sarà possibile ripristinare regolarmente il servizio. Intanto, l’Amministrazione si scusa per i disagi causati da una situazione definita eccezionale e fa appello al senso civico dei cittadini affinché rispettino le indicazioni fino a nuova comunicazione. Il comune ha anche comunicato che il centro di raccolta resterà chiuso al pubblico.