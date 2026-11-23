QUARTO – Domenica 22 novembre a Quarto, presso il centro sportivo “Quarto Polo”, si è disputato l’edizione 2026 di “Campioni in corsa”, gara di circuito dove gli atleti di taekwondo mettono in campo le proprie abilità, tecniche e velocità. All’evento hanno partecipato tantissimi bambini dai 4 ai 9 anni, ognuno per la propria categoria. Tra le società che hanno risposto presente all’evento c’è l’Accademia di Taekwondo Solaris del Maestro Diego Funel coadiuvato dal Maestro Giancarlo Chiariello e da Mattia D’Angelo, i quali ancora una volta hanno esultato per la magnifica prestazione effettuata dalla baby campionessa Emily Rosa Mangiapia, (vincitrice dell’edizione 2025) che ha concluso i due giri di circuito nel minor tempo rispetto alle altre partecipanti, facendola salire nuovamente sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la seconda medaglia d’oro consecutiva in questa stagione. Infatti la piccola Emily (classe 2017) a ottobre scorso si è aggiudicata il titolo di campione interregionale nel combattimento.