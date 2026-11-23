POZZUOLI – Entra nel vivo alla Camera l’esame del decreto legge sul piano straordinario per i Campi Flegrei e le misure urgenti di protezione civile. Tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre, la Commissione Ambiente ascolterà i sindaci dei comuni flegrei, i rappresentanti del Comune di Napoli e della Regione Campania, insieme a tecnici, esperti e comitati dei cittadini. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla webtv della Camera. Si parte martedì 24 novembre alle 10.50 con gli interventi di Laura Lieto, vicesindaca e assessora all’urbanistica del Comune di Napoli, e delle esperte di edilizia e urbanistica Valeria Rodriguez e Alina Di Gennaro. Seguiranno i rappresentanti del Comitato emergenza Campi Flegrei, del Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica, del Centro studi per l’ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica dell’Università Federico II e del Consorzio ReLUIS (rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale). In programma anche l’ascolto di Federalberghi Campi Flegrei, del Parco archeologico dei Campi Flegrei, della Rete delle professioni tecniche, del Comitato amministratori di condominio e condomini flegrei, fino ad arrivare ai primi cittadini dell’area: Josi Gerardo Della Ragione (Bacoli), Luigi Manzoni (Pozzuoli), Antonio Sabino (Quarto) e Salvatore Scotto di Santolo (Monte di Procida). Il calendario prosegue mercoledì 25 novembre con una doppia sessione. Alle 8.50 interverranno l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e l’Osservatorio vesuviano. Nel pomeriggio, alle 14.45, chiuderanno il ciclo di audizioni Fiorella Zabatta — assessora della Regione Campania a politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, riforestazione, pesca, acquacoltura e tutela degli animali — e i rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Campania e Molise.