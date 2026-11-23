POZZUOLI – Si allunga il calvario dei residenti della Solfatara rimasti senz’acqua dopo la frana di venerdì notte. Pochi minuti fa, con un secondo aggiornamento, il comune di Pozzuoli ha fatto sapere che “le operazioni di riparazione della condotta idrica nella zona di via Coste di Agnano stanno richiedendo più tempo del previsto.” e che non si conoscono con certezza i tempi per il ripristino del guasto. “Nel corso dell’intervento – si legge – si è infatti reso necessario trasferire in officina un semiasse dell’impianto di sollevamento, poiché non è stato possibile effettuare la riparazione direttamente sul posto. Si spera comunque di riuscire a ripristinare la fornitura idrica entro la prima serata, anche se al momento non è possibile fornire una previsione certa. Seguiranno aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sui tempi di ripristino. L’Amministrazione comunale si scusa nuovamente con i cittadini per il protrarsi del disagio e li ringrazia per la pazienza e la comprensione.” Intanto i residenti da giorni sono costretti a scendere in strada per gli approvvigionamenti di acqua che stanno avvenendo attraverso autobotti messe a disposizione del comune di Pozzuoli (nella foto di Rosario Mattera).