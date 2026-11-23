CASTELVOLTURNO – Dall’artigianato storico alle attività per le famiglie, dai percorsi dedicati alla legalità e alla sicurezza al benessere della persona: undici giornate per valorizzare il territorio e creare un luogo d’incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini. Inaugurazione venerdì 4 dicembre alla Fazenda Palmieri Country Club con il taglio del nastro affidato a Giovanni Galano, Garante dell’Infanzia del Consiglio regionale della Campania. Castel Volturno si prepara ad accogliere la magia del Natale con Cultural Christmas Villages, un progetto che punta a trasformare le festività in un’esperienza di incontro, scoperta e valorizzazione territoriale. Dall’artigianato alla cultura, dalle tradizioni locali alla solidarietà, passando per il benessere, la formazione e il divertimento, il villaggio si propone come uno spazio aperto a professionisti, scuole, associazioni, famiglie e cittadini.

LA LOCATION – L’iniziativa è promossa da Wedding Destinations, con Imma Grimaldi, che presenta un format pensato per raccontare le ricchezze del territorio e offrire a visitatori di tutte le età un Natale capace di coniugare memoria, partecipazione e intrattenimento. La cornice sarà quella della Fazenda Palmieri Country Club, in via Sorrento a Castel Volturno, che ospiterà undici giornate di attività, dal 4 al 20 dicembre, articolate in diversi appuntamenti e aree tematiche. Il filo conduttore sarà la valorizzazione dell’identità storica e culturale del territorio. Spazio, dunque, a numerosi artigiani, alle ricostruzioni e alle rievocazioni in costume del Settecento e dell’Ottocento, ai prodotti tipici locali e alle eccellenze dell’enogastronomia, in un percorso che intende far riscoprire tradizioni, saperi e patrimoni del territorio. Particolare attenzione sarà riservata anche alla persona, alla natura e alla sensibilizzazione sociale. Il villaggio ospiterà un’area dedicata al benessere, con incontri con psicologhe, nutrizioniste e professionisti, oltre a momenti di musicoterapia. Non mancheranno percorsi educativi sulla legalità, sulla sicurezza stradale e sulle attività di salvataggio, con il coinvolgimento di realtà associative e istituzionali.

IL PROGRAMMA – Tra le attrazioni di maggiore interesse, la possibilità di visitare il Museo delle Auto d’Epoca delle Forze dell’Ordine, insieme a esposizioni e raduni dedicati ai motori. Sono previsti appuntamenti con auto storiche, Maggiolini, Mini Cooper e la partecipazione della Lamborghini Urus della Polizia di Stato. Grande attenzione sarà riservata anche al mondo del soccorso e della sicurezza in acqua, con la presenza di cani da salvataggio protagonisti di dimostrazioni e attività realizzate grazie alla partecipazione di associazioni e realtà operative. Il programma sarà arricchito dalla presenza di ospiti e autorità di diversi ambiti istituzionali, militari e civili. Una partecipazione che vuole rappresentare un segnale concreto di vicinanza alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Non mancheranno musica, spettacolo e cultura, grazie al coinvolgimento di artisti provenienti da tutta Italia: cantanti, ballerini, performer, scrittori e protagonisti di diverse forme espressive animeranno le giornate del villaggio con esibizioni e momenti di condivisione. Per i più piccoli, il mondo di Elfi proporrà laboratori didattici, giochi e attività creative, tra zucchero filato, popcorn e tante sorprese. La Casa di Babbo Natale sarà interattiva, pensata per regalare ai bambini un’esperienza immersiva e coinvolgente. A completare l’offerta, un’area Luna Park dedicata sia ai bambini sia agli adulti. Anche la proposta gastronomica avrà un ruolo centrale. L’area Street Food accompagnerà i visitatori con pizze, panini, hamburger, patatine e cotolette, mentre gli angoli dedicati a birreria, bar e vineria si affiancheranno agli spazi riservati ai dolci delle feste: torrone, caramelle, graffe, crêpes, panettoni e cioccolato.

IL PROGETTO – Cultural Christmas Villages si propone così come un contenitore di esperienze differenti, capace di mettere in relazione generazioni, competenze e mondi diversi, facendo del Natale un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e promuovere le risorse di Castel Volturno. Un progetto che guarda anche oltre i confini locali, grazie a un piano di comunicazione e promozione che coinvolgerà Campania, Puglia e Basilicata. Le aziende partecipanti potranno beneficiare di una vetrina digitale dedicata, con collegamenti diretti ai propri siti e canali, contenuti video virtuali per Instagram, Facebook e TikTok, comunicati stampa e attività di visibilità online attraverso Google e i circuiti di promozione dei Borghi d’Italia e Rete Italia.

L’INAUGURAZIONE – La cerimonia inaugurale di Cultural Christmas Villages si terrà venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 11.00 presso la Fazenda Palmieri Country Club, in via Sorrento a Castel Volturno (Caserta). A dare ufficialmente il via alla manifestazione sarà il dott. Giovanni Galano, Garante dell’Infanzia del Consiglio regionale della Campania, che sarà protagonista del tradizionale taglio del nastro.

CALENDARIO E ORARI – Il villaggio sarà aperto nelle seguenti giornate: 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre; 11, 12 e 13 dicembre; 18, 19 e 20 dicembre. Orario di apertura: dalle 9.30 alle 22.00. Info e contatti:

Wedding Destinations – Imma Grimaldi

Email: [email protected]

Tel. 392 8995340 – 351 9658197