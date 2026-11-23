POZZUOLI – Un viaggio affascinante alla scoperta del mondo del vino, tra conoscenza, degustazione e valorizzazione della cultura enogastronomica. Prenderà il via oggi, alle ore 19:00, presso Hostaria La Tradizione, in Via Pietrarse 73 a Pozzuoli, un nuovo corso di avvicinamento al vino, pensato per chi desidera approfondire le proprie conoscenze e imparare ad apprezzare consapevolmente ciò che si trova nel calice. A guidare i partecipanti saranno Gennaro Catone, sommelier ASPI, maître e professionista della ristorazione, e Fabio Testa, sommelier ASPI, che accompagneranno gli iscritti attraverso un percorso coinvolgente, capace di unire teoria, pratica e degustazioni guidate.

IL PERCORSO – Il programma prevede sei incontri, durante i quali verranno affrontati i principali argomenti legati alla cultura del vino: dalle tecniche di degustazione alla conoscenza dei vitigni, dai vini bianchi ai rosati e rossi, passando per il mondo delle bollicine, dei vini passiti, fortificati e dei distillati. Il percorso si concluderà con una speciale cena didattica di abbinamento cibo-vino, durante la quale i partecipanti potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite, scoprendo come il vino possa valorizzare i sapori della cucina. «Il nostro obiettivo è avvicinare le persone al vino in maniera semplice, piacevole e coinvolgente. Non vogliamo proporre soltanto lezioni teoriche, ma un’esperienza fatta di degustazioni, confronto e condivisione. Il vino è cultura, territorio, storia e soprattutto convivialità», spiega Gennaro Catone.

IL CORSO – Particolare attenzione sarà dedicata all’interattività delle lezioni, con momenti di confronto, esercitazioni sensoriali e degustazioni di etichette selezionate. Il corso è aperto a tutti, anche a chi non possiede alcuna conoscenza precedente, e si rivolge tanto ai semplici appassionati quanto a coloro che desiderano acquisire una prima preparazione nel settore enogastronomico. Gli incontri si svolgeranno dalle 19:00 alle 21:00, in un ambiente accogliente e con un numero limitato di partecipanti, per favorire il dialogo diretto con i docenti. La quota di partecipazione all’intero percorso è di 250 euro, comprensiva delle lezioni, delle degustazioni e della cena conclusiva. Sono ancora disponibili gli ultimi posti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente Hostaria La Tradizione, in Via Pietrarse 73, Pozzuoli, attraverso i canali social del ristorante.