POZZUOLI – A causa dell’allerta meteo per venti forti, con raffiche anche molto forti, e mare agitato con possibili mareggiate, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, domani, lunedì 23 novembre, resteranno chiusi tutti i parchi pubblici, il cimitero comunale e le aree di sgambamento cani presenti sul territorio di Pozzuoli. La chiusura è disposta a tutela della pubblica e privata incolumità. In caso di vento forte è raccomandato di evitare di sostare o transitare in prossimità di alberi, pali, impalcature, cartelloni pubblicitari e strutture che potrebbero essere danneggiate dalle raffiche; mettere in sicurezza vasi, tende, gazebo e altri oggetti presenti su balconi e terrazzi che potrebbero essere trascinati dal vento; prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto alla guida di veicoli esposti alle raffiche. In caso di mareggiate invece si raccomanda di evitare di avvicinarsi a moli, scogliere, spiagge e lungomare esposti alle onde; non sostare nelle aree costiere maggiormente esposte alle mareggiate; evitare attività nautiche e balneari fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.