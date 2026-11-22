POZZUOLI – Per tre giorni il silenzio. Nessuna parola detta nei confronti dei suoi concittadini rimasti senz’acqua e intrappolati sulla Solfatara. Indifferenza mediatica. Così il sindaco di Pozzuoli ha imposto la comunicazione istituzionale, improntandola sul silenzio. Solo oggi ha dato ordine ai suoi di parlare del delicato tema della Solfatara. Lo ha fatto annunciando il ripristino del servizio idrico in una zona martoriata dal bradisismo. Post che però è finito al centro delle polemiche dopo l’indifferenza dei giorni scorsi.

LE CRITICHE – «Dopo 3 giorni, finalmente, il comune decide di comunicare con gli abitanti del rione solfatara. Un disastro in termini di comunicazione e di gestione dell’emergenza» ha detto il consigliere Gianluca Sebastiano a cui si è unito anche Guido Iasiello «L’Amministrazione Manzoni, dopo tre giorni di disagi per la mancanza d’acqua sul Rione Solfatara, pubblica finalmente una comunicazione istituzionale definendola un “aggiornamento” – ha detto Iasiello – Ma aggiornamento di cosa? Aggiornare significa informare costantemente i cittadini, seguire l’evolversi della situazione e comunicare tempestivamente ciò che accade! Un ringraziamento va ai tecnici e agli operai impegnati nella riparazione del guasto. Ma il loro lavoro non può giustificare l’assenza di una comunicazione istituzionale tempestiva. Ancora una volta, l’Amministrazione Manzoni dimostra tutta la sua distanza dai problemi quotidiani dei cittadini.»