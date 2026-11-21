POZZUOLI – C’è anche Aurelio De Laurentis all’hotel “Gli Dei” nel ritiro dei calciatori azzurri. Visita a sorpresa del presidente che ha deciso di pranzare insieme alla squadra che questa sera affronterà il Torino al Maradona. De Laurentis si è seduto a tavola con lo staff tecnico e con l’allenatore Massimiliano Allegri in un clima disteso e sereno. Durante il pomeriggio ha chiacchierato con i presenti, facendosi immortalare in foto con Imma Martusciello, proprietaria dell’hotel insieme al fratello Gennaro.