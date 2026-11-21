QUARTO – In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, l’Amministrazione comunale di Quarto rinnova l’adesione alla “Missione Alberature 2030” lanciata dall’Unione Europea per la tutela della biodiversità e per aumentare il numero di alberi piantati nell’area cittadine e ne parchi urbani. “Potenziamo le strategie in tema ambientale con le nuove forniture di quasi 90 alberature di alto fusto di canfore, magnolie, aceri rossi e olmi che tra qualche giorno saranno messi a dimora nel parco pubblico “Giancarlo Siani” di via Casalanno, oltre al corso Italia, all’area di via Dante Alighieri e su via Dorando Pietri a ridosso dello stadio comunale – dice il sindaco di Quarto Antonio Sabino, con delega al Patrimonio e Beni comuni di Città Metropolitana di Napoli – Si tratta di un fondi del bilancio comunale per raggiungere un obiettivo inserito anche nel programma di mandato per Quarto. Questi ulteriori 90 alberi di alto fusto si aggiungo ai 220 già piantati in Villa Comunale, nel Parco Siani, in piazza Santa Maria, in via Santa Maria, in via del Primo Maggio, in via Antonio de Curtis e nel primo tratto di corso Italia oltre alle 3mila e 500 essenze arboree di piccolo fusto piantate negli ultimi due anni per rendere sempre più decorosa e bella la nostra città e garantire un ambiente più sano alle future generazioni”