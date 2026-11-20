POZZUOLI – Ha scelto il ristorante “Baia Marinella” come location per trascorrere la serata a Pozzuoli insieme ai vertici locali e regionali di Forza Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Accolti dal patron Roberto Migliorato nella terrazza a picco sul mare, con veduta sul meraviglioso golfo di Napoli, Tajani e ospiti hanno potuto assaporare i piatti tipici della cucina marinara flegrea. Pescato del giorno, tra cui polpo alla brace con zucca di funghi, tataki di tonno alla milanese con friarielli, calamaro ripieno di genovese, paccheri artigianali con gamberi rossi e pesce al forno con patate. «Grazie Ministro per la sua presenza, per la sua gentilezza e per aver scelto la nostra location per una serata così speciale.» è il saluto che Migliorato ha rivolto a Tajani, che nel corso della serata si è intrattenuto a chiacchierare con i presenti. Il ministro nel pomeriggio era stato al centro di Protezione civile di Monterusciello e poi all’incontro con i vertici di Forza Italia organizzato dal commissario cittadino Carmine Morelli e a cui ha partecipato anche l’europarlamentare Fulvio Martusciello, tra i commensali alla cena di Baia Marinella.

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