QUARTO – Regione fortunata la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 19 novembre 2026, tra i premi più alti, è stata centrata una tripletta da oltre 69mila euro complessivi in provincia di Napoli. Presso il punto vendita in Via Roma a Sant’Antonio Abate sono andate due vincite: una da 50mila euro grazie ad un ambo e una da 9.750 euro con tre ambi e un terno. Mentre in Via Masullo a Quarto ancora tre ambi e un terno valgono 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,48 milioni di euro, per un totale di 1,107 miliardi di euro da inizio 2026.