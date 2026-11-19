POZZUOLI – Era lì da oltre trent’anni, per celebrare il ricordo di Rosario Ferro detto “Capatosta”, uno dei primi boss di Pozzuoli e dell’intera area flegrea. Un altarino realizzato a pochi passi da casa sua, nel luogo dove nel 1988 fu ammazzato durante la faida di camorra segnata, un anno dopo, dalla strage del Molosiglio. Un simbolo di camorra abbattuto questa mattina in via Delle Colmate, durante un’operazione interforze condotta dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito) insieme ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli (coordinati dal capitano Raffaele Castanò) e ai finanzieri della locale Compagnia (agli ordini dal capitano Diletta Marmo). Il manufatto, realizzato abusivamente dopo la morte del boss, sorgeva ai margini della strada che collega Licola Borgo con Cuma. Fratellastro del boss di Pozzuoli Gaetano Beneduce (attualmente detenuto e condannato all’ergastolo per un duplice omicidio) e padre del pentito di camorra Antonio e del ras Andrea, Rosario Ferro fu ucciso il 7 novembre di 38 anni all’alba di una faida di camorra che ridisegnò i rapporti di forza tra le fazioni locali.

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