POZZUOLI – Arresti domiciliari per i quattro ultrà della Puteolana arrestati in seguito alla rissa che ha portato al grave ferimento del tifoso del Portici Mario Spedaliere. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei legali del 19enne Emanuele Barretta, (che era rinchiuso nel carcere di Poggioreale) e dei tre 17enni che si trovavano nel centro di prima accoglienza minorile ai Colli Aminei. Resta agli arresti domiciliari anche Emanuele Alfano, il 19enne reo confesso di aver colpito Spedaliere con una mazza di legno alla tempia durante gli incidenti scoppiati alla rotonda di Arco Felice, nei pressi del tunnel Montenuovo. I quattro fanno parte del gruppo di otto tifosi arrestati 48 ore dopo i fatti e a cui si è aggiunto, tra i denunciati, anche il nome del 34enne tifoso rimasto gravemente ferito. Sul fronte indagini va avanti all’attività da parte dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito) e dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli (coordinati dal capitano Raffaele Castanò) che stanno chiudendo il cerchio intorno agli altri partecipanti alla rissa a cui hanno partecipato ultrà della Puteolana e del Portici.