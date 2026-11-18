POZZUOLI – È ufficialmente sfumato il sogno di ospitare il centro sportivo del Napoli a Pozzuoli, nel quartiere di Monterusciello. Quest’oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha firmato in uno studio notarile il contratto di acquisto di un terreno a Qualiano, della superficie di 12,5 ettari, sul quale sarà costruita la nuova cittadella azzurra. I lavori per realizzazione dell’opera cominceranno nel prossimo mese di gennaio. Per mesi lo staff incaricato da De Laurentiis aveva condotto una lunga trattativa con il comune di Pozzuoli per l’acquisizione dei terreni in via De Curtis, a ridosso del PalaTrincone. Sopralluoghi, incontri e videoconferenze che non hanno portato a un nulla di fatto, nonostante un concreto interessamento da parte della società.

IL PROGETTO – Il centro sportivo che sorgerà a Qualiano sarà costituito, inizialmente, da tre campi di calcio, spogliatoi, palestre, piscine, aree per i massaggi, un centro media e gli uffici della società. In un secondo momento sarà costruita anche una foresteria e un convitto per i giovani. De Laurentiis è anche in trattativa con i proprietari di altri terreni confinanti perché ha intenzione di ampliare ulteriormente l’area a disposizione, da destinare alla costruzione di altri campi da gioco per le formazioni giovanili, compreso un piccolo stadio da tremila posti a sedere per ospitare le partite della Primavera. La nuova cittadella del calcio sorgerà a una ventina di chilometri dal Centro Tecnico di Castel Volturno, a breve distanza dallo svincolo di Qualiano dell’Asse Mediano, la strada statale a scorrimento veloce che collega il Lago Patria ad Acerra, attraversando l’area a nord di Napoli. La durata dei lavori è di 12-14 mesi, trascorsi i quali ci sarà il trasferimento dal Centro Tecnico di Castel Volturno nel nuovo impianto. «Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni» ha scherzato il patron azzurro.