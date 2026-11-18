POZZUOLI – C’è una storia che arriva da Pozzuoli, precisamente dal Rione Toiano, ed è una storia di coraggio, cambiamenti e voglia di ricominciare. È quella di Antonella Mele, ufficialmente tra le nove finaliste di Miss Spinner International 2027, pronta a rappresentare l’Italia in questa importante esperienza. Il 18 luglio 2022 è una data che Antonella non dimenticherà mai. Un incidente in moto le ha cambiato profondamente la vita, portandola a vivere su una sedia a rotelle. Prima di quel giorno aveva un sogno: diventare parrucchiera. Un progetto che la vita ha costretto a rivedere, ma non ad abbandonare la voglia di realizzarsi professionalmente.

IL SOGNO – Oggi Antonella è un’onicotecnica, un lavoro che ama e nel quale ha trovato una nuova possibilità di esprimere la propria creatività e professionalità. Ma soprattutto non ha mai perso il desiderio di mettersi in gioco, affrontare nuove sfide e dimostrare a se stessa che ci sono ancora tanti traguardi da raggiungere. La partecipazione a Miss Spinner International 2027 rappresenta proprio questo: molto più di un concorso di bellezza. È un’occasione per raccontare la propria storia e trasmettere un messaggio di inclusione, libertà e determinazione. «La vita può cambiare i tuoi percorsi, metterti davanti ostacoli che non avresti mai immaginato, ma non deve mai spegnere i tuoi sogni. Ho imparato a reinventarmi, a trovare nuove strade e a non smettere di credere in me stessa. Oggi voglio continuare a mettermi in gioco, perché credo che ogni donna abbia il diritto di sentirsi bella, libera e capace di realizzare i propri sogni». Antonella porta con sé l’orgoglio delle sue origini, Pozzuoli e il Rione Toiano, e la consapevolezza che la vera forza non consiste nel non cadere mai, ma nel trovare ogni volta un motivo per andare avanti. Perché una sedia a rotelle non definisce una persona, non cancella i suoi talenti e non stabilisce fin dove possa arrivare. I sogni non hanno barriere.