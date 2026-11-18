POZZUOLI – Ventisei studenti del liceo “Ettore Majorana” di Pozzuoli sono stati convocati davanti al Consiglio d’istituto dopo l’occupazione iniziata il 20 ottobre. Le audizioni sono fissate per il 24, 25 e 26 novembre. In una delle contestazioni disciplinari si prospetta l’allontanamento dalla scuola per oltre quindici giorni. Il consigliere comunale di Pozzuoli Riccardo Volpe contesta la scelta della dirigenza e chiede l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale. «Trovo fuori luogo e sbagliato sanzionare questi ragazzi per l’occupazione. L’occupazione non ha provocato danni e gli studenti hanno avanzato richieste precise. Hanno chiesto continuità didattica, la riapertura della palestra, bagni in condizioni dignitose e la possibilità di essere ascoltati dalla preside. Sono questioni che riguardano la vita quotidiana di tutta la scuola e meritano risposte concrete», dichiara Volpe.

LA PROTESTA – «La preside può giudicare sbagliata la forma della protesta. Ha comunque il dovere, come dirigente ed educatrice, di confrontarsi con i ragazzi sulle ragioni che li hanno portati a occupare. Trovo inaccettabile il tono quasi minacciatorio di una contestazione che mette subito in evidenza la prospettiva di oltre quindici giorni di allontanamento. Che cosa pensiamo di insegnare a questi ragazzi se, quando chiedono di essere ascoltati, la risposta che ricevono è la prospettiva di una sospensione?». «Chiedo all’Ufficio scolastico regionale di intervenire prima delle sedute del Consiglio d’istituto. Alla preside chiedo di incontrare gli studenti e di rispondere nel merito, a partire dai tempi per riaprire la palestra, dalle condizioni dei bagni e da come intende garantire la continuità didattica. Alle ragazze e ai ragazzi del Majorana va tutta la mia solidarietà», conclude Volpe.