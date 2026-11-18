POZZUOLI – Giovedì 19 novembre alle 16:30, ai cancelli di ingresso del Rione Terra, gli sfollati e le sfollate di Pozzuoli scenderanno in piazza per contestare la visita del vicepremier Antonio Tajani, atteso al congresso organizzato da Forza Italia. Gli sfollati giudicano inefficace l’ultimo decreto sui Campi Flegrei, come i precedenti. La mancanza più grave riguarda proprio chi ha perso la casa: a tre mesi e mezzo dal sisma molte persone non riescono ancora a trovare una sistemazione con il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). La comunità – fanno sapere con una nota – respinge inoltre la delocalizzazione forzata degli abitanti degli alloggi ACER del Rione Solfatara, decisa senza il loro coinvolgimento. “Non accetteremo passerelle elettorali su un territorio abbandonato e maltrattato da questo governo, che non perde occasione per insultarci chiamandoci ‘abusivi’”, dichiarano gli organizzatori. “Le nostre richieste sono molteplici, le prioritarie sono l’inserimento di un fondo apposito, e aggiunto alle risorse già stanziate, per la sistemazione degli sfollati, la rimozione dell’articolo 13ter che impone la delocalizzazione forzata degli edifici ACER del Rione Solfatara, l’eliminazione del tetto sul reddito per l’accesso al 100% del risarcimento per le prime case.” dichiarano gli sfollati che hanno convocato la manifestazione.