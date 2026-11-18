A Pozzuoli asfaltano la strada ma dimenticano di disegnare le strisce pedonali
POZZUOLI – Manto stradale rifatto ma mancano le strisce pedonali. Una dimenticanza? Probabile. E’ quanto accade a Pozzuoli, dove gli operai hanno realizzato un nuovo manto stradale in via Solfatara senza però tracciare a terra la segnaletica per l’attraversamento pedonale. “C’erano nei pressi del civico 83 di via Solfatara, a poca distanza dal ponte di ferro. Ora è un’impresa attraversare la strada, per lo più c’è anche la scuola San Giuseppe qui” denuncia una residente.