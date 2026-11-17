A cura del dottor Gerolamo Sibilio

Il peso dell’epidemia influenzale e la vaccinazione. Nel 2024–2025 nel nostro Paese si sono registrati oltre 16 milioni di casi stimati di sindromi simil-influenzali, pari a circa il 28% della popolazione. Già all’inizio di febbraio di quest’anno il numero di infezioni respiratorie acute aveva superato quota 10 milioni, includendo anche quelle causate da virus diversi da quello influenzale. Nel mese di ottobre è partita la nuova campagna vaccinale 2026–2027, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 75% degli ultrasessantacinquenni e, idealmente, il 95%. Eppure, nonostante la disponibilità dei vaccini, le coperture rimangono insufficienti. Nella stagione 2025–2026, in Italia si è vaccinato appena il 18,9% della popolazione e meno di un anziano su due. Anche in Campania l’adesione rimane inferiore alla media nazionale, confermando la necessità di rafforzare la prevenzione.

Perché non sottovalutare l’influenza? Negli ultimi 150 anni la speranza di vita nel nostro paese è passata da circa 30 anni a oltre 80. Questo straordinario progresso ha conosciuto anche drammatiche interruzioni, come durante la pandemia influenzale della Spagnola del 1918–1920, che provocò decine di milioni di morti nel mondo. Ricordo ancora i racconti di mia nonna, profondamente segnata da quella terribile esperienza. Oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo: nel 2025 la speranza di vita ha raggiunto circa 84 anni, con 85,7 anni per le donne e 81,7 per gli uomini. Quasi un quarto della popolazione ha almeno 65 anni. L’influenza viene spesso considerata una malattia stagionale inevitabile e generalmente poco pericolosa. Ma negli anziani, nelle persone fragili e nei pazienti con patologie croniche può provocare complicanze anche gravi.

Perché l’influenza interessa particolarmente il cardiologo? L’influenza non è soltanto una malattia respiratoria. L’infezione può scatenare una forte risposta infiammatoria che mette sotto stress il cuore e può rendere instabili le placche presenti nelle arterie coronariche, aumentando il rischio di infarto, aritmie e peggioramento dello scompenso cardiaco. Per questo la vaccinazione antinfluenzale rappresenta anche un’importante misura di protezione cardiovascolare.

Vaccinazione antinfluenzale: che cosa raccomandano le linee guida? Un documento di consenso della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2025 considera le vaccinazioni parte integrante della prevenzione cardiovascolare. Le recenti linee guida ESC 2026 sullo scompenso cardiaco raccomandano di considerare la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per ridurre il rischio di complicanze polmonari, ospedalizzazioni e mortalità. Anche le raccomandazioni americane sottolineano l’importanza della vaccinazione annuale nei pazienti con malattie cardiovascolari. Il vaccino, naturalmente, non sostituisce le terapie cardiologiche, ma aggiunge un’ulteriore possibilità di protezione.

Chi deve vaccinarsi in Italia? Secondo le indicazioni ministeriali per la stagione 2026–2027, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente soprattutto alle persone dai 60 anni in su, ai pazienti con malattie cardiovascolari o altre patologie croniche a rischio, alle donne in gravidanza, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e agli operatori sanitari. Il vaccino deve essere ripetuto ogni anno, anche perché la sua composizione viene aggiornata in relazione ai virus influenzali attesi. Negli anziani, nei quali le difese immunitarie tendono a indebolirsi con l’età, sono disponibili vaccini antinfluenzali potenziati: alcuni contengono una maggiore quantità di antigene, altri sostanze che stimolano la risposta immunitaria. Entrambi possono offrire una protezione migliore rispetto ai vaccini tradizionali.

Un vaccino utilizzato da oltre 80 anni: quanto è sicuro? La vaccinazione antinfluenzale non è una novità: i primi vaccini risalgono agli anni Quaranta e da decenni vengono utilizzati ogni anno da milioni di persone in tutto il mondo. Questa lunga esperienza, insieme ai continui controlli di sicurezza, ne conferma il buon profilo di tollerabilità. Gli effetti indesiderati più comuni sono lievi, come dolore nel punto dell’iniezione, modesto rialzo febbrile e dolori muscolari, che generalmente scompaiono in uno o due giorni. Le reazioni gravi sono molto rare. Inoltre, il vaccino antinfluenzale iniettabile non può provocare l’influenza, perché non contiene virus capaci di causare la malattia.

Il messaggio da portare a casa L’influenza non è sempre una semplice malattia di stagione: soprattutto negli anziani e nei pazienti cardiopatici può provocare complicanze anche gravi. Come cardiologo, il mio consiglio è di non sottovalutarla e di ricorrere ogni anno alla vaccinazione, soprattutto dopo i 60 anni o in presenza di malattie cardiovascolari.

Vaccinarsi è una decisione semplice, sicura e importante per la nostra salute. L’influenza torna ogni anno. La scelta di proteggerci dipende da noi.