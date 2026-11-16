Mario, il tifoso ferito a Pozzuoli e la forza del padre «Il suo viso non è più dolorante»

POZZUOLI – «Mario è sempre stabile, fortunatamente. Ieri sono entrato per la seconda volta in 12 giorni da mio figlio in rianimazione perché mi ero ripromesso di non volerlo vedere più in quello stato. In viso è tornato Mario, non è più dolorante. Io gli ho fatto tanta stimolazione. Gli ho ricordato che fuori stanno pregando tutti per lui, che è entrato nel cuore di tutti. Gli ho detto: non hai più me e tua madre ma milioni di genitori. Gli ho detto che la gente perbene di Pozzuoli gli sta vicino. In tanti vengono a chiedere in ospedale, pregano per lui. Nella stimolazione di ieri ho capito tante cose di mio figlio. Noi ci crediamo, la preghiera sta facendo la sua parte importante e Mario su quel lettino si sta rafforzando». E’ quanto ha fatto sapere con un video Mario Spedaliere, il padre di Mario, il 34enne tifoso del Portici rimasto gravemente ferito durante gli scontri con gli ultrà della Puteolana avvenuti lo scorso 26 ottobre a Pozzuoli. Spedaliere da quel giorno è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove tutti i giorni amici, parenti e tifosi del Portici fanno sentire la loro vicinanza. Sul fronte indagini va avanti all’attività da parte dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito) e dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli (coordinati dal capitano Raffaele Castanò) che stanno chiudendo il cerchio intorno agli altri partecipanti alla rissa, mentre restano ancora in carcere i quattro tifosi arrestati (tre minorenni e un maggiorenne) e ai domiciliari il 19enne che avrebbe colpito Mario con una mazza alla tempia.