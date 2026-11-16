Inaugurato a Quarto un nuovo asilo nido

QUARTO – E’ stato inaugurato a Quarto l’asilo nido “Arcobaleno di Note”, realizzato grazie a un investimento complessivo che supera il milione di euro attraverso le risorse del PNRR. Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco Antonio Sabino, che ha promosso l’iniziativa attraverso un progetto che porta a quattro il numero degli asili nido sul territorio. “Un traguardo importante per la nostra città e, soprattutto, per le nostre famiglie. – ha detto Sabino – E i numeri raccontano concretamente il lavoro portato avanti: 55 nuovi posti disponibili, 115 bambini già iscritti e l’obiettivo di raggiungere quota 146 iscritti entro la fine del mese. Diamo così al nostro Comune servizi sempre più numerosi e qualificati, maggiore sostegno alla genitorialità e risposte concrete ai bisogni delle famiglie. Perché investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità. E noi vogliamo continuare a farlo, con i fatti.”