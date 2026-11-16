Social network e dati personali, l’Europa lancia Privacy for Kids: per proteggere i minori online

LA QUESTIONE — Una fotografia pubblicata sui social, il nome della scuola comunicato in una chat, un’applicazione che chiede di accedere alla posizione dello smartphone. Sono gesti ormai comuni, anche tra i più giovani, ma non sempre è facile capire che fine facciano le informazioni condivise su Internet. Per aiutare bambini e adolescenti a riconoscere questi rischi, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha presentato il 4 novembre 2026 Privacy for Kids, uno spazio online che raccoglie materiali educativi realizzati dalle autorità europee per la tutela della privacy. L’iniziativa si rivolge anche a genitori e insegnanti, sempre più chiamati ad affrontare problemi legati all’uso dei social network e degli smartphone. L’idea è semplice: spiegare ai ragazzi, con strumenti adatti alla loro età, quali informazioni è meglio non condividere e perché.

RISCHI ONLINE — I temi trattati riguardano situazioni che bambini e adolescenti possono incontrare ogni giorno. Si parla di fotografie pubblicate online, di messaggi scambiati con sconosciuti, dell’uso delle applicazioni e della protezione delle informazioni personali a scuola. C’è spazio anche per il cyberbullismo e per i giocattoli intelligenti, dispositivi connessi a Internet che, in alcuni casi, raccolgono dati durante il loro funzionamento. Il problema è che i più piccoli non sempre riescono a distinguere una richiesta innocua da una potenzialmente rischiosa. Un ragazzo potrebbe, per esempio, pubblicare una fotografia senza accorgersi che sullo sfondo compare il nome della propria scuola. Oppure potrebbe comunicare informazioni personali a qualcuno conosciuto tramite un videogioco online. L’EDPB richiama l’attenzione proprio su questa difficoltà. I minorenni possono fidarsi di persone che non conoscono realmente o condividere contenuti senza sapere chi potrà vederli. A complicare le cose c’è il funzionamento delle piattaforme digitali. Molte applicazioni raccolgono informazioni sulle attività degli utenti, contribuendo nel tempo a costruire una traccia delle loro abitudini online. Non tutto, poi, dipende dalle scelte dei ragazzi. Anche gli adulti possono esporli involontariamente, pubblicando fotografie, dettagli della loro vita quotidiana o informazioni che consentono di identificarli.

EDUCAZIONE DIGITALE — Privacy for Kids raccoglie risorse destinate a tre fasce d’età: dai 3 ai 10 anni, dagli 11 ai 15 anni e dai 16 anni in su. La piattaforma comprende giochi, video, quiz, infografiche e campagne informative. I contenuti possono essere selezionati tramite filtri basati su età, argomento, formato e Paese di provenienza. I materiali arrivano dalle autorità per la protezione dei dati dei 27 Stati membri dell’Unione europea, nonché dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, e sono disponibili in diverse lingue. La divisione per età consente di affrontare gli stessi problemi in modi diversi. A un bambino piccolo si può spiegare perché non dovrebbe dire ad uno sconosciuto dove abita. Con un adolescente, invece, si può discutere delle conseguenze di una fotografia privata inoltrata in una chat di gruppo. Sono situazioni diverse, che richiedono spiegazioni e strumenti adeguati.

FAMIGLIE E SCUOLA — La sicurezza online dei minorenni non si risolve soltanto limitando le ore trascorse davanti allo smartphone. Un ragazzo può utilizzare il telefono per poco tempo e condividere comunque informazioni delicate. Allo stesso modo, può trascorrere diverse ore online per studiare o comunicare con i compagni, senza necessariamente trovarsi in situazioni pericolose. Conta soprattutto ciò che fa e quanto conosce gli strumenti che utilizza. Per questo il progetto europeo coinvolge anche gli adulti. Un genitore, per esempio, dovrebbe sapere che alcune applicazioni richiedono autorizzazioni per accedere alla fotocamera, al microfono o alla posizione del dispositivo. Un insegnante può invece aiutare gli studenti a capire perché non sia corretto pubblicare immagini dei compagni senza il loro consenso. La scuola ha un ruolo importante anche nella prevenzione del cyberbullismo. Una fotografia condivisa per scherzo può essere inoltrata ad altre persone e continuare a circolare anche dopo la sua cancellazione dalla chat originale. Affrontare questi argomenti durante le attività scolastiche permette di discutere di problemi concreti, senza aspettare che si verifichi un episodio grave.

NORMATIVA ITALIANA — Il lancio di Privacy for Kids (https://www.edpb.europa.eu/privacy-for-kids_it) non introduce nuovi divieti né modifica le regole per l’iscrizione ai social network. La piattaforma ha una funzione educativa e si affianca alle norme vigenti. In Italia, la protezione dei dati personali è regolata dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale. Per i servizi online offerti direttamente ai minorenni, quando il trattamento dei dati si basa sul consenso, la legge italiana stabilisce una soglia di età di 14 anni. Da questa età il ragazzo può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali. Prima dei 14 anni è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo non significa che, compiuti 14 anni, sia automaticamente possibile utilizzare qualsiasi social network. Le piattaforme possono prevedere condizioni di accesso e limiti d’età specifici. Anche le aziende hanno responsabilità precise. Devono spiegare come utilizzano le informazioni raccolte, rispettare le regole sulla protezione dei dati e adottare misure adeguate per garantirne la sicurezza. La tutela della privacy, quindi, non può essere affidata soltanto all’attenzione dei ragazzi o al controllo dei genitori.

PRIVACY A SCUOLA — Durante una lezione di educazione civica, per esempio, un insegnante potrebbe partire da un quiz sulla condivisione di fotografie per discutere con gli studenti di ciò che accade quando un’immagine finisce fuori dalla cerchia di amici a cui era destinata. Un altro argomento riguarda le informazioni personali che i ragazzi inseriscono nei profili social, spesso senza considerare che potrebbero essere visibili anche a persone estranee. Per le famiglie, invece, i materiali possono offrire un punto di partenza per parlare dell’uso quotidiano degli smartphone e delle applicazioni, soprattutto quando i figli iniziano a navigare in autonomia. Resta da capire in che misura queste risorse verranno utilizzate nelle attività didattiche. La loro disponibilità non significa, infatti, che le scuole abbiano già previsto di inserirle nei propri programmi. Il nuovo spazio europeo è consultabile online e mette a disposizione strumenti utilizzabili senza dover attendere l’introduzione di nuove regole. Un’occasione per affrontare, con bambini e adolescenti, una domanda spesso trascurata: quando condividiamo qualcosa su Internet, sappiamo davvero chi potrà vederla?