Oltre 270 partecipanti e 29 scuole coinvolte: grande successo per la VII edizione del Premio “Publio Virgilio Marone”

BAGNOLI – Si è conclusa con un’ampia partecipazione e un bilancio importante la settima edizione del Premio “Publio Virgilio Marone”, che quest’anno ha registrato l’adesione complessiva di 278 partecipanti nelle diverse sezioni letterarie, affiancati dall’entusiasmo di 29 istituti scolastici provenienti da tutta Italia. Un’edizione ricca di contenuti culturali e civili, resa possibile grazie all’attento lavoro delle giurie, al sostegno delle associazioni del territorio. La manifestazione si è tenuta sabato 14 novembre presso l’Auditorium della Porta del Parco a Bagnoli, Napoli. Si ringrazia per la disponibilità il Commissario Straordinario di Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana del Sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio che, per l’occasione è stato rappresentato dal subcommissario notaio Dino Falconio.

I PREMIATI – Il momento più atteso della manifestazione è stato il conferimento dei Premi Virgiliani per alti meriti culturali, e assegnati a quattro personalità d’eccellenza. Il riconoscimento è andato all’attrice Marina Confalone, icona del teatro e del cinema italiano formatasi alla scuola di maestri quali Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Carlo Cecchi e Mario Monicelli, premiata per aver elevato la lingua e l’anima di Napoli a universale espressione d’arte. Accanto a lei, ha ricevuto il premio il maestro Pasquale “Pako” Ioffredo, attore, autore e regista capace di coniugare il profondo radicamento nei Campi Flegrei con prestigiose collaborazioni europee come quella con lo scrittore Daniel Pennac. Per l’impegno istituzionale e civile al servizio della comunità campana è stata insignita la senatrice Teresa Armato, giornalista e attuale assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, premiata insieme al giornalista Nello Mazzone. Infine, il Premio Virgiliano è stato attribuito al direttore Antonio Sasso, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e storica guida del quotidiano “Il Roma”, punto di riferimento del giornalismo meridionale, premiato con la partecipazione di Claudio Ciotola, presidente dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei. Sul fronte delle sezioni in concorso, per la Poesia in latino, presieduta da Elisa Camilla Vincenza D’Ascola, il primo premio è andato a Paolo Barbagelata di Camogli (Genova) con il componimento “Candentes squamae nunc me ducunt”, apprezzato per l’originalità delle metafore e l’innesto di una sensibilità moderna nel tessuto della lingua latina, mentre una menzione speciale è stata assegnata a Massimiliano Longobardo di Pozzuoli per “Leah”. Nella sezione Poesia edita, la giuria presieduta da Stefania Lucchetti in collaborazione con Maurizio Erto, ha trionfato Cesare Augusto Cuscianna di Bologna con la raccolta “Memoria delle carceri” (Ed. Altri Media), una densa meditazione sul limite e sulle prigionie dell’esistenza; menzioni speciali sono state conferite a Massimo Monteduro di Lecce per “ESSE. Libro del cielo” (RPLibri) e a Vincenzo Rossano di Vico Equense per “Un dipinto di stelle”. Per la Poesia inedita, la giuria composta da Stefania Lucchetti, Maurizio Erto e Lina Freda ha premiato Teresa Lagnese di Pastorano (Caserta) con “Tramonti d’estate”, lirica dalla forte carica sensoriale e amorosa, attribuendo inoltre menzioni speciali a Valeria Tufariello di Roma per “Ho abbracciato mio padre” e a Denise Catalano di Porto Empedocle per “Il mestiere delle stelle”.

LE OPERE – Molte le candidature della sezione Narrativa edita, con 62 opere valutate da Gianluca Papadia, Valentino Russo e Giuseppe De Grado. Il primo premio è stato assegnato ad Alfredo Vassalluzzo di Marino (Roma) per il romanzo “Gargoyle” (Sensibili alle foglie), nato dall’esperienza dell’autore come insegnante nella Casa Circondariale di Velletri e dedicato al valore rieducativo della cultura. Il riconoscimento per la Sezione Gialli è andato al napoletano Giuseppe Petrarca per “I bambini di nessuno” (Solferino), opera di denuncia civile sulla tratta dei minori. Il Premio Speciale della Giuria è stato conferito alla quattordicenne abruzzese Asia Valente di Ripa Teatina (Chieti) per il suo romanzo d’esordio “Timefall” (Masciulli edizioni), mentre hanno ottenuto menzioni speciali Daniele Comberiati di Montpellier (Francia) per “Oltre la diaspora. Storie di fantasmi” (Rubbettino), Giuliana Vitali di Roma per “Nata nell’acqua sporca” (Giulio Perrone Editore), Leyla Ziliotto di Genova per “Mia madre mi odia” (Tabula fati), Diego Palma di Quartu Sant’Elena per “La vita come un’opera d’arte” (La Zattera) e Valentina De Fraja di Pozzuoli per il saggio “Everything Changes – tutto cambia tranne me” (Ed. Dialoghi). Per la Narrativa inedita, il giurato Vincenzo Giarritiello ha assegnato la vittoria a Daniele Palchetti di Viareggio con il racconto “Il giorno dopo morto”, distinguendo inoltre con una menzione speciale Cinzia Giovanna Arena di Vittoria per “Tocco del tempo”. Nella sezione Poesia in lingua napoletana o altra lingua e dialetto, valutata da Ciro Biondi, il primo premio è stato attribuito al salentino Roberto Aldo Bray di Ruffano (Lecce) per la silloge in dialetto leccese “La lingua te lu tata – La lingua di mio padre”, custode della memoria collettiva e delle tradizioni locali, con menzione speciale al napoletano Armando De Martino per “‘O viulino”. Per la Saggistica edita, il presidente Rosario Scavetta ha indicato come vincitrice Fiorella Franchini di Napoli per il volume “Bestiario di Parthenope” (Intra Moenia), un’originale mappa etno-antropologica dell’immaginario animale partenopeo. Le menzioni speciali della sezione sono state assegnate a Francesca Boldrer e Luca Lattanzi di Bolzano per “Scaena magistra: perché mettere in scena i classici” (Eum), ad Aline Improta di Napoli per “Nuda con i vestiti” (Graus) e ai puteolani Francesco Lubrano e Rita Capuano per “Radio Libere e Televisioni nei Campi Flegrei. Storia e testimonianze” (Vincenzo D’Amico). Per la sezione Articolo giornalistico, la giuria presieduta da Claudio Ciotola insieme ad Anna Calì ha premiato Antonio Russo di Napoli per l’inchiesta storico-artistica “L’oro perduto di Santa Caterina: un documento inedito restituisce il volto di Francesco Franchini”, basata sul ritrovamento di un documento d’archivio del 1695. Grande spazio è stato riservato alle giovani generazioni nella sezione Scuole, valutata dalla giuria delle Reti delle Associazioni coordinata da Rebecca Di Matteo. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado ha vinto l’Istituto Comprensivo Rende Centro – San Fili, plesso “Dante Alighieri” di Rende (Cosenza), con il progetto “L’eterno ritorno dell’Iliade”, curato dalle docenti Katiuscia Milié ed Erminia Pianeta insieme agli studenti Alessandro Martano, Chiara Molinaro, Alessia Zara, Giorgia Chiappetta, Michela Chiappetta, Sara Cundari De Stefano e Serena Nisticò. Menzioni speciali sono andate alla Scuola Secondaria di primo grado “Gobetti-De Filippo” di Quarto (Napoli), guidata dalla professoressa Maria Baiano con gli alunni Sabino Chiara, Cacciapuoti Angela, Cipollaro Mattia e Stanzione Vincenzo per il lavoro collettivo “Storie Valorose di Guerra e di Pace nel mio Paese”, e all’Istituto Comprensivo Treviso 2 “Augusto Serena” di Treviso, con la professoressa Assunta Simionato e gli studenti Isabel Giusto, Emma Nicoletti, Carlotta Rocco, Vittoria Zanin, Mary Egbon ed Edoardo Scotto. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado il primo premio è stato conferito all’I.S.I.S.S. “Osvaldo Conti” di Aversa (Caserta), coordinato dalla professoressa Rosaria Atronne con gli studenti Myriam Di Martino, Karim Bahji, Miriam Carla Tagliabue e Okeniyi Abigail. Hanno ricevuto menzioni speciali l’I.S.I.S. “Montalcini” di Quarto con le docenti Bianca Mauriello e Angela Ioffredo, il Liceo Classico Europeo “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto con la professoressa Lucia Mariangeli e la studentessa Milena Lucente per l’elaborato “La fucina dell’abisso – Il Canto di Efesto e il Battito di Tifone”, e il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta (Napoli) con la professoressa Antonia Russo e la studentessa Lucia Spasiano per il racconto “Mirabilia”. Il Premio Letterario Nazionale Publio Virgilio Marone è stato ideato dal Ciro Biondi per Dialogos – Aps – Ets. La cerimonia è stata presentata da Valeria Veltri in collaborazione con Cristina Scognamiglio. La diretta streaming è stata realizzata dal regista Salvatore Basile insieme a Domenico Attore. L’intera registrazione è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata. Le foto sono di Luigi Borrone.

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