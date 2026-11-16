POZZUOLI – Giro di vite della Polizia in via Modigliani a Monterusciello, da tempo teatro di folli corsi in auto e moto di giovanissimi. Nella serata di venerdì personale in borghese ha effettuato controlli e sanzioni per un totale di 937 euro e 13 punti sottratti. Nelle stesse ore i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio anche ad Arco Felice, zona calda della movida. Il bilancio della serata conta 62 persone identificate, di cui 12 con precedenti di polizia, 12 veicoli sottoposti a verifiche e 6 violazioni del Codice della Strada. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative.