POZZUOLI/ Riaperta la chiesa ai Gerolomini: la gioia del parroco e dei fedeli

POZZUOLI – Danneggiata dagli eventi sismici del 31 luglio scorso, è stata riaperta ieri la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Un momento di grande commozione, raccontato dal parroco Don Mario Russo, che ha salutato i tanti fedeli riunitisi in preghiera a Via Napoli. “Alla messa dei bambini e poi a quella successiva, tutti insieme ci siamo ritrovati nella nostra casa. Commozione, emozione, gioia grande per essere ritornati tra le braccia aperte del nostro Sacro Cuore di Gesù, che sembrava essere li, in attesa per riabbracciarci tutti. – ha detto Don Mario – Possiamo dire che non ci siamo mai persi, nonostante la precarietà e il disagio di celebrare all’aperto. Siamo rimasti chiesa viva, fatta di pietre di carne, feriti ma fiduciosi; tristi per le condizioni del nostro territorio terremotato, ma abbandonati e custoditi nelle braccia di Dio che mai si dimentica dei suoi figli. Ed oggi festa grande, segno di speranza per tutta la città, con l’impegno che tutti ci siamo assunti, di elevare dalla nostra chiesa, preghiere e suppliche perché il Signore provveda per tutti i cuori feriti, per quanti si sono allontanati dal nostro territori, per quanti vivono difficoltà inimmaginabili. Siamo ritornati e restiamo, come sentinelle della notte in attesa dell’aurora.”

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