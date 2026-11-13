Minacciò di darsi fuoco in consiglio comunale a Bacoli: assolto ex dipendente del CIC «Pronto a denunciare sindaco e vice»

BACOLI – Si è chiuso con l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” il processo penale nei confronti dell’ex dipendente del Centro Ittico Campano denunciato dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, per “minaccia aggravata dall’uso di arma impropria”. I fatti risalgono al 22 ottobre del 2021 quando l’uomo, un 62enne bacolese, interruppe il consiglio comunale minacciando di darsi fuoco. Difeso dall’avvocato Francesco Buonaurio, per protestare contro quello che riteneva un ingiusto licenziamento da parte della partecipata comunale. La sentenza è stata depositata nella giornata odierna e ha sancito che quel gesto fu un atto autolesionistico. Il giudice ha, inoltre, rinviato alla Procura la possibilità di proseguire l’azione penale nei confronti dell’imputato per “interruzione di pubblico servizio” per il quale, però, incombe già la prescrizione.

LA SVOLTA – L’inatteso colpo di scena è arrivato nell’udienza del 9 ottobre 2025, quando il maresciallo dei carabinieri presente al momento del fatto è stato chiamato a testimoniare, proprio su richiesta del sindaco di Bacoli e del vice sindaco Mauro Cucco. Il militare dell’Arma smentì clamorosamente quanto denunciato con dovizia di particolari da parte del sindaco di Bacoli, e del suo vice, confermando che l’uomo ha solo ed esclusivamente avuto “una condotta autolesionistica e non ha mai minacciato né direttamente né indirettamente il primo cittadino e gli altri componenti della maggioranza”. L’uomo, assolto oggi, ha già preannunciato che presenterà querela per calunnia e falsa testimonianza sia nei confronti del sindaco di Bacoli che per il vice sindaco Mauro Cucco.