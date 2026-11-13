Il pizzaiolo di Monte di Procida Federico Guardascione vince il campionato mondiale di pizza doc

MONTE DI PROCIDA – La vittoria premia un percorso professionale coerente, iniziato nei laboratori di famiglia a Monte di Procida e sviluppato attraverso una ricerca costante su lievitazioni, idratazioni e impasti ad alta digeribilità. Tra i primi a Napoli a dedicarsi al gluten free, Federico Guardascione ha trasformato una sfida tecnica nel segno distintivo delle sue insegne partenopee, al Vomero e sul Lungomare, dove laboratori dedicati curano lavorazione e cottura di pizze, fritti e proposte di cucina, accanto alla carta dei dolci I dolci di Margò, firmata dalla moglie Margherita Carannante. Il successo è arrivato con una margherita gluten free, a conferma di un know-how che oggi supera i confini campani, con collaborazioni attive in altre città italiane e un progetto in arrivo in Spagna.

IL TITOLO – Il riconoscimento assume un valore particolare anche per il contesto della manifestazione, organizzata da Giaccoli Academy DOC, che quest’anno ha riunito oltre 600 concorrenti provenienti da più di 30 Paesi nella prima edizione celebrata nel ricordo del suo presidente e fondatore Antonio Giaccoli, scomparso lo scorso giugno. «Questo titolo ripaga anni di studio silenzioso e di sperimentazione quotidiana sugli impasti alternativi. Li abbiamo portati avanti per offrire a chi è celiaco o deve evitare il glutine la stessa leggerezza, fragranza e dignità gastronomica della pizza tradizionale -dichiara Federico Guardascione-. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, alla mia squadra e a chi ha creduto fin dall’inizio in un progetto artigianale attento alla sicurezza ma libero nella ricerca. Riceverlo in un’edizione così significativa per tutto il mondo della pizza rende l’emozione ancora più profonda».